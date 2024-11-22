В Подольске СКР возбудил дело после гибели девушки под упавшим павильоном

Упавший павильон для курения насмерть раздавил девушку в подмосковном Подольске. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба ведомства.

Около 22:00 часов 21 ноября в промышленном парке Гривно порывом ветра опрокинуло металлический павильон, используемый как место для курения. Конструкция упала на 22-летнюю девушку, которая от травм умерла на месте.

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели девушки по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Назначена медицинская судебная экспертиза», – пояснили в СКР.

Прокуратура начала собственную проверку и даст оценку работе должностных лиц, ответственных за содержание территории.

Более 230 тыс. жителей Центрального федерального округа остались без света из-за сильного ветра и дождя, переходящего в снег. Скорость порывов ветра достигала 22-27 метров в секунду. Больше других пострадали Тульская, Рязанская, Курская и Воронежская области.

Подольск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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