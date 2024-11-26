Более 40 вертолетов санавиации отстранили от полетов из-за аварии

Вертолеты санитарной авиации проверяют после аварии в Нижегородской области, причиной которой стала техническая неисправность. В общей сложности от полетов отстранили более 40 воздушных судов.

Росавиация предписала российским вертолетным операторам и Казанскому вертолетному заводу (входит в «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех») проверить весь парк легких многоцелевых вертолетов «Ансат», пишет РБК со ссылкой на директиву федерального агентства.

Причиной для проверок послужила авария, которая произошла 22 октября в Нижегородской области. Тогда вертолет «Национальной службы санитарной авиации» совершил жесткую посадку в лесу. На борту находились два члена экипажа и три пассажира. По уточненным данным, в результаты травмы получили три человека.

В качестве основной версии рассматривается, что причиной крушения стала техническая неисправность. Из-за плохого качества резины отлетела накладка на лопасти рулевого винта. Возникшие нерасчетные вибрации разрушили хвостовой редуктор. Потеря путевой управляемости привела к аварии, сообщил источник агентства.

В ходе проверки требуется осмотреть хвостовые редукторы и лопасти рулевых винтов, даже тех, – которые находятся на складах эксплуатантов. Как сообщили в НССА, специалисты холдинга «Вертолеты России» оперативно проводят проверку всех машин. В ряде случаев выявлены недочеты, которые устраняются.

В 2019 года пилоты НССА выполнили более 40 тысяч экстренных медицинских эвакуаций. В результате чего удалось спасти более 42 тысячи пациентов, из них более 5 тысяч детей. В 2024 было выполнено более 8 тысяч вылетов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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