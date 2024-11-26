В МИД РФ вызвали британского посла из-за шпиона в дипмиссии

В МИД РФ вызвали британского посла Найджела Кейси. Одного из сотрудников посольства обвинили в предоставлении ложных данных и шпионаже и вышлют из страны.

Сотрудники ФСБ провели контрразведывательную работу и раскрыли британского шпиона. Уилкс Эдвард Прайор при получении разрешения на въезд в Россию намеренно указал ложные данные. И занимался разведкой, не поставив российское руководство в известность.

«Прайор сменил на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, высланных из России в августе. Выявлены признаки проведения указанным дипломатом разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности РФ», – сообщили в ЦОС ФСБ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что британского посла вызвали в министерство. В ФСБ подтвердили решение лишить Уилкса Эдварда Прайора аккредитации. «Ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок», – добавили в ведомстве.

В мае Россия и Великобритания выслали представителей по вопросам обороны при посольствах друг друга. Лондон объявил о своем решении 8 мая, Москва – 16 мая.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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