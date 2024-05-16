Дипломатическая война: Россия объявила персоной нон грата британского атташе по вопросам обороны

Министерство иностранных дел России объявило персоной нон грата атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве Адриана Когхилла. В ведомстве пояснили, что таким образом Москва реагирует на высылку своего представителя из Лондона.

Для объявления решения в МИД России был вызван представитель британского диппредставительства, которому был заявлен решительный протест в связи с принятым 8 мая властями этой страны недружественным и безосновательным решением в отношении атташе по вопросам обороны при посольстве России в Лондоне. «Подчеркнули, что расцениваем данный шаг как политически мотивированное действие с ярко выраженным русофобским характером, наносящее непоправимый ущерб двусторонним отношениям», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

«Этой мерой наша реакция на объявленные 8 мая недружественные антироссийские действия британской стороны не исчерпывается. О дальнейших ответных шагах инициаторы эскалации будут проинформированы», – заявил МИД России.

Когхиллу надлежит в недельный срок покинуть территорию РФ.

Москва, Елена Володина

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