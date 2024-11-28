На горящий строительный рынок в Подольск отправили пожарный поезд

Крупный пожар случился на строительном рынке в подмосковном Подольске. С огнем борются 70 человек и 20 единиц техники. Им в помощь отправили пожарный поезд, сообщила пресс-служба МЧС России.

Возгорание началось в помещении по производству и хранению лакокрасочных изделий и мебели на строительном рынке в микрорайоне Климовск. Огонь быстро распространился и занял уже 2000 квадратов. В здании частично обрушилась кровля.

«На пожаре в Подмосковье увеличена группировка сил и средств: 70 специалистов и 22 единицы техники. К месту направлен пожарный поезд», – сообщили в МЧС.

Прокуратура вязла ситуацию на контроль и намерена следить за тем, чтобы после ликвидации огня были установлены все обстоятельства возгорания, пояснили в региональном ведомстве.

В Уссурийске 100 человек боролись с огнем во время пожара на строительном рынке.

Подольск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube