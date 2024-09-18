Группировку на пожаре в Уссурийске нарастили до 100 человек

МЧС увеличило группировку для тушения пожара в Уссурийске до 100 человек. Пожар удалось локализовать, сообщили в пресс-службе приморского главка министерства.

Пожару присвоен третий ранг. Тушение осложняется тем, что на складе хранятся лакокрасочные материалы и газовые баллоны. К тушению огня подключили пожарный поезд.

«На месте работают около 100 специалистов и 26 единиц техники. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой горящих складов. Предварительно, пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Напомним, возгорание случилось при разгрузке монтажной пены. Огонь быстро перекинулся на склад стройматериалов и соседние здания. Площадь пожара составила 3000 кв. м.

Уссурийск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube