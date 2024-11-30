Генпрокуратура Германии установила личности двух подозреваемых в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Глава ведомства Йенс Роммель заявил, что они и не рассчитывали на такой прорыв в деле.

Роммель подчеркнул, что атака была направлена на энергоснабжение Германии, чтобы дестабилизировать экономику и общество. Но мотивы конкретных подозреваемых пока выясняются.

«Да, мы продвигаемся вперед в расследовании. Нам удалось установить личности двух подозреваемых. Это успех, на который изначально не обязательно было рассчитывать. Личности других участников, их мотивы и вопрос о возможной вовлеченности каких-то стран остаются предметом расследования», – сказал генпрокурор ФРГ местным СМИ.

В середине августа в Германии выдали ордер на арест гражданина Украины, которого считают причастным к взрывам на газопроводе «Северный поток». Еще два украинца попали под подозрение в совершении диверсии. В ноябре немецкое движение Stoppt die Sanktionen при поддержке членов Бундестага потребовало от Киева компенсировать ущерб и упущенную выгоду из-за подрыва «Северных потоков».

Берлин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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