Белгородец получил ожог после взрыва дрона ВСУ

Мужчина пострадал в результате атаки украинского дрона на село Устинка в Белгородском районе. Раненый сам добрался до больницы, рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

В ночь на 3 декабря украинский беспилотник атаковал частный дом, что привело к пожару. Хозяин дома получил ожог ноги, но сумел сам добраться до больницы.

«Ему оказали всю необходимую помощь. Для дальнейшего лечения бригадой скорой пострадавший доставляется в областную больницу», – написал губернатор в своем блоге.

Накануне один мирный житель пострадал в результате воздушной атаки ВСУ на Белгородскую область.

Устинка, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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