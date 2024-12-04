Утром над пятью регионами России перехватили 11 украинских беспилотников

Российские военные сегодня утром отразили атаку украинских беспилотников в пяти регионах РФ. За два часа средствами ПВО было уничтожено 11 БПЛА. Об этом сообщает Минобороны России.

«С 05:30 до 07:40 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении ведомства. Шесть беспилотников перехвачены над Ростовской областью, два – над Курской областью, по одному – над Брянской, Рязанской и Калужской областями.

В Кораблинском районе Рязанской области в результате падения сбитого БПЛА повреждения получили окна в четырех жилых домах, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Павел Малков.

Ранее Минобороны РФ сообщило о сбитии прошедшей ночью 24 украинских беспилотников над Ростовской, Брянской, Белгородской, Рязанской, Астраханской областями и Краснодарским краем .

В свою очередь, власти Ростовской области сообщали об уничтожении 12 дронов ВСУ над Таганрогом ранним утром 4 декабря.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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