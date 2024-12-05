ПВО сбила 16 беспилотников над тремя регионами России

Три региона России прошедшей ночью подверглись атаке украинских беспилотников. Средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 БПЛА над Брянской, Белгородской и Курской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Самый массированный налет дронов ВСУ пережила Брянская область – там были сбиты 14 БПЛА. По одному беспилотнику нейтрализованы над Белгородской и Курской областями.
Ранее брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что в течение часа в небе над регионом ПВО уничтожила 9 украинских дронов. По его данным, пострадавших и разрушений нет.
Москва, Наталья Петрова
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