Суд отправил в колонию виновных в хищении 200 млн рублей через «Пушкинскую карту»

Басманный суд Москвы вынес приговор по делу о хищении более 200 млн рублей в рамках программы «Пушкинская карта». Все трое фигурантов получили сроки реального лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Суд приговорил Якубова к 6 годам лишения свободы, Гурбанова – к 4 годам, Сафонова – к 5 годам. Все осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима.

«Судом частично удовлетворены гражданские иски потерпевших», – сообщили в пресс-службе столичных судов. В пользу Минкульта суд взыскал более 181 млн рублей и «Почта банка» – 23 млн рублей. Еще на стадии расследования суд арестовал имущество обвиняемых на 110 млн рублей.

В середине ноября полиция задержала жителя Калининграда за хищение 13 млн рублей в рамках программы «Пушкинская карта».

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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