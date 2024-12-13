ПВО за ночь сбила 13 беспилотников, атаковавших четыре региона России

Ночью средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников на Курскую, Белгородскую, Липецкую и Ростовскую области. Всего было уничтожено 13 БПЛА, сообщило Минобороны России.

Пять дронов сбили над Курской областью, четыре – над Белгородской, три – над Ростовской и один – над Липецкой.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении прошедшей ночью девяти беспилотников ВСУ в Новошахтинске, Зерноградском, Мясниковском, Неклиновском районах. Обошлось без пострадавших и разрушений.

В Белгородской области, по данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки украинского дрона на Теребренское сельское поселение погиб боец самообороны.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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