ПВО за ночь сбила 13 беспилотников, атаковавших четыре региона России

Ночью средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников на Курскую, Белгородскую, Липецкую и Ростовскую области. Всего было уничтожено 13 БПЛА, сообщило Минобороны России.
Пять дронов сбили над Курской областью, четыре – над Белгородской, три – над Ростовской и один – над Липецкой.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении прошедшей ночью девяти беспилотников ВСУ в Новошахтинске, Зерноградском, Мясниковском, Неклиновском районах. Обошлось без пострадавших и разрушений.
В Белгородской области, по данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки украинского дрона на Теребренское сельское поселение погиб боец самообороны.
Москва, Наталья Петрова
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