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Пятница, 13 декабря 2024, 16:26 мск

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ПВО отразила атаку дрона ВСУ в Крыму

Силы противоздушной обороны в пятницу пресекли очередную попытку киевского режима совершить атаку с применением беспилотников по объектам на территории России.

Около 15:10 мск украинский дрон уничтожили над территорией Крыма, сообщает Минобороны РФ.

Информации о последствиях на земле не поступало.

Ранее Минобороны сообщало, что за прошедшую ночь над четырьмя регионами России было перехвачено 13 дронов ВСУ. Утром 13 декабря четыре вражеских БПЛА уничтожили над Владимирской областью.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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