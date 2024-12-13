ПВО за полчаса перехватила над Владимирской областью четыре БПЛА

Средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотника над Владимирской областью, сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, атаку отражали в период с 05:05 до 05:40 мск.

Владимирский губернатор Александр Авдеев уточнил, что украинские дроны были нейтрализованы над Петушинским районом. «При падении БПЛА возникли небольшие возгорания вне жилой зоны. Жертв и разрушений нет», – написал он в своем тг-канале.

Напомним, за минувшую ночь, по данным Минобороны, российские военные сбили 13 дронов ВСУ над Курской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областями. В Белгородской области при атаке БПЛА погиб боец самообороны, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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