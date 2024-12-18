СМИ узнали о задержании подозреваемых в убийстве генерала Кириллова и его помощника

По делу об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника задержали двоих подозреваемых. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на источник.

По данным собеседника издания, сейчас задержанных допрашивают. В то же время телеграм-канал «112» пишет, что подозреваемых задержали еще вчера и они уже «дали показания, а также рассказали следователям об организаторах убийства». Отмечается, что оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Истточник RT в праоохранительных органа уточнил, что на след подозреваемых вышли благодаря записям с камер наблюдения. Официального подтверждения этой информации нет.

Как сообщал «Новый День», утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате погибли Кириллов и его помощник. В связи с гибелью военнослужащих было возбуждено уголовное дело об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия (ст. 105, ст. 205 и ст. 222 УК РФ).

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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