ФСБ и СКР раскрыли, кто заказал и исполнил убийство генерала Кириллова

Следственный комитет России и ФСБ сообщили о задержании подозреваемого в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Им оказался 29-летний гражданин Узбекистана, завербованный украинскими спецслужбами. Его задержали в деревне Черное городского округа Балашиха Московской области, уточнили в МВД РФ.

Задержанный доставлен к следователю, с ним проводятся следственные действия, сообщили в СК РФ. «В ходе допроса он пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами. По их заданию он прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство. Он разместил его на электросамокате, который припарковал у подъезда жилого дома, где проживал Игорь Кириллов», – сказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Для наблюдения за местом проживания генерала фигурантом был арендован автомобиль каршеринга. В ней подозреваемый установил камеру видеонаблюдения – съемка с этой камеры транслировалась организаторам теракта в онлайн режиме в город Днепр. После поступления видеосигнала о выходе военнослужащих из подъезда подозреваемый дистанционно привел взрывное устройство в действие.

«За совершение этого преступления исполнителю гарантировалось денежное вознаграждение в размере 100 тыс. долларов США и выезд в одну из европейских стран для проживания», – резюмировала Петренко.

В настоящее время правоохранители и спецслужбы устанавливают иных лиц, причастных к организации убийства Кириллова и его помощника.

Ранее сегодня СМИ и телеграм-каналы сообщали о задержании по делу об убийстве двоих подозреваемых.

Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. Самодельная бомба была заложена в самокат, стоявший рядом с подъездом. В связи с гибелью военнослужащих было возбуждено уголовное дело об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия (ст. 105, ст. 205 и ст. 222 УК РФ). Как отметили в ФСБ, по совокупности совершенных преступлений фигуранту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

«Сотрудники спецслужб Украины, причастные к организации теракта, будут разысканы и понесут заслуженное наказание», – подчеркнули в спецслужбе.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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