Жительница Херсонской области собирала данные о ВС РФ для украинской разведки

Жительницу Херсонской области обвинили в госизмене. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Сотрудники спецслужбы установили, что 26-летняя женщина связалась с представителем СБУ, после чего по его заданию осуществляла сбор и передачу информации о местах сосредоточения сил и средств ВС РФ на территории региона.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», максимальное наказание – 20 лет лишения свободы.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигуранта, а также выявление ее преступных связей», – добавили в спецслужбе.

Херсон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube