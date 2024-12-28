Тела четырех детей обнаружили в дачном поселке под Тверью

Четырех погибших детей обнаружили в частном доме в СНТ под Тверью. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тверской области. Выясняются все обстоятельства происшествия.
«В связи с поступившим сообщением об обнаружении четырех погибших детей в частном доме СНТ Межурка Калининского муниципального округа, на место выехал первый заместитель прокурора Тверской области Евгений Денисов», – говорится в сообщении ведомства.
Надзорное ведомство поставило на контроль установление всех обстоятельств происшествия.
Тверь, Наталья Петрова
© 2024, РИА «Новый День»