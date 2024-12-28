Следователи выехали на место убийства четырех детей под Тверью

Следователи и криминалисты СК выехали на место убийства четырех детей в дачном поселке в Калининском районе Тверской области. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по региону.
По информации ведомства, утром 28 декабря в следственный отдел регионального СК поступило сообщение об обнаружении четырех погибших детей в частном доме в СНТ «Межурка».
«В настоящее время на место происшествия выехало руководство следственного управления Следственного комитета, а также следователи Калининского межрайонного следственного отдела и опытные криминалисты отдела криминалистики ведомства», – говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства убийства несовершеннолетних, добавили в СУ СКР.
В свою очередь, в региональном полицейском главке сообщили, что семья погибших детей ранее не попадала в поле зрения полиции. Жалоб и обращений от соседей не поступало, отметили в ведомстве.
Ранее региональная прокуратура сообщила, что на место преступления выехал в первый заместитель прокурора Тверской области Евгений Денисов. Отмечалось, что надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
Тверь, Наталья Петрова
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