ФСБ сорвала теракты против офицера Минобороны и военного блогера

ФСБ задержала гражданина России, готовившего теракты против высокопоставленного офицера Минобороны и военного блогера, освещающего специальную военную операцию на Украине. По данным спецслужбы, задержанный действовал по указанию украинской военной разведки.

Россиянин через мессенджер Telegram установил контакт с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, представившимся Андреем, сообщает ФСБ.

По команде куратора задержанный изъял из тайника в Московской области самодельное взрывное устройство мощностью около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами в виде шариков. Бомба была закамуфлирована под переносную музыкальную колонку.

Злоумышленник, по информации спецслужбы, «провел разведывательные мероприятия по местам проживания объектов посягательств для осуществления в дальнейшем дистанционного подрыва».

В ФСБ заявили, что задержанный сотрудничает со следствием. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по документированию его противоправной деятельности, добавили в спецслужбе.

Ранее на этой неделе ФСБ сообщила о задержании четырех россиян за подготовку терактов против высокопоставленных военных и членов их семей по заданию украинских спецслужб.

Москва, Новы День, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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