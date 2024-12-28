Четверых детей под Тверью зарезал их отец

По предварительным данным, с четырьмя детьми под Тверью расправился их отец. После убийства мужчина пытался совершить суицид, но выжил, сейчас он находится в больнице. Об этом сообщают РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на правоохранительные структуры.

От рук собственного отца погибли дети в возрасте 1, 3, 5 и 7 лет. Всего в семье шестеро детей. Глава семейства зарезал четверых детей, которые спали на первом этаже, рассказал источник РИА «Новости». Перед расправой он закрыл жену в другой комнате. Сейчас с женщиной работают следователи.

Напомним, утром 28 декабря 2024 года в дачном доме в СНТ «Межурка» Калининского муниципального округа Тверской области были обнаружены тела четырех детей с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)», сообщило СУ СК РФ по региону. Сейчас на месте преступления работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Тверь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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