Злоупотребления при гособоронзаказе: в автобронетанковом управлении Минобороны прошли обыски

В Главном автобронетанковом управлении (ГАБТУ) Министерства обороны России прошли обыски по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники.

В рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа в отношении должностных лиц ГАБТУ следователи провели более 15 обысков как в самом управлении, так и по адресам проживания должностных лиц управления.

По сведениям агентства, в ходе оперативных действий были изъяты документы, имеющие значение для следствия. У замначальника ГАБТУ генерал-майора Сергея Шаленого следователи изъяли мобильный телефон. Он проходит по данному делу в качестве свидетеля.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела против начальника структурного подразделения федерального госучреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России Ольги Бурлаковой. Военные следователи подозревают ее в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного контракта по ремонту сетей холодного водоснабжения военного городка в Саратовской области (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По оценкам следствия, государству причинен имущественный вред на общую сумму более 27 млн рублей.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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