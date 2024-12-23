российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 23 декабря 2024, 18:24 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Дело на 27 млн рублей: начальник подразделения ЖКХ Минобороны попалась на крупных махинациях

Военные следователи возбудили уголовное дело против начальника структурного подразделения федерального госучреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России Ольги Бурлаковой, которая подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного контракта (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Об этом говорится в сообщении главного военного следственного управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в 2018 году ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России заключило с ООО «СтройИдеал» многомиллионный государственный контракт на выполнение работ по ремонту сетей холодного водоснабжения военного городка в Саратовской области.

«В 2019 году Бурлакова, злоупотребляя своими полномочиями, осуществила приемку работ ненадлежащего качества, что повлекло за собой свыше 10 аварий на объектах водоснабжения городка и причинение имущественного вреда государству на общую сумму более 27 млн рублей», – уточнили в СК.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Коррупция

Взятка в 43 млн рублей: против экс-мэра Сочи возбудили еще одно дело / Громкое дело: суд арестовал катер, мотоциклы и 23 элитных автомобиля экс-замминистра обороны Иванова / Экс-губернатор обвиняется в получении взяток на 250 млн рублей / Министра здравоохранения Владимирской области задержали по делу о коррупции / В Москве арестован экс-губернатор Рязанской области / Дело на миллиард: суд вынес приговор махинаторам с госзакупками для нужд МВД / Экс-глава крымского Ростехнадзора получил 6 лет колонии за взятку элитной квартирой / Путин назвал новые цели «Орешника», курс рубля упал, в ВСУ призвали срочно мириться с Россией – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, Коррупция,