Дело на 27 млн рублей: начальник подразделения ЖКХ Минобороны попалась на крупных махинациях

Военные следователи возбудили уголовное дело против начальника структурного подразделения федерального госучреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России Ольги Бурлаковой, которая подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного контракта (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Об этом говорится в сообщении главного военного следственного управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в 2018 году ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России заключило с ООО «СтройИдеал» многомиллионный государственный контракт на выполнение работ по ремонту сетей холодного водоснабжения военного городка в Саратовской области.

«В 2019 году Бурлакова, злоупотребляя своими полномочиями, осуществила приемку работ ненадлежащего качества, что повлекло за собой свыше 10 аварий на объектах водоснабжения городка и причинение имущественного вреда государству на общую сумму более 27 млн рублей», – уточнили в СК.

Москва, Светлана Антонова

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