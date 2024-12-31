Мазутное ЧП: с побережья Кубани собрано почти 70 тысяч тонн загрязненного грунта

На побережье Черного моря в Краснодарском крае собрано почти 70 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта, в Крыму – 226 тонн.

Как говорится в сообщении МЧС, на Кубани обнаружены новые участки выброса нефтепродуктов на галечный берег возле пляжа «Высокий берег» до 22 причала. Очищены 7 километров береговой линии в Темрюкском районе. Собирают и вывозят загрязненный грунт с 63 километров. Всего с начала работ сотрудники МЧС России и волонтеры собрали и вывезли 69 615 тонн загрязненного песка и грунта.

В Крыму работают 76 человек и 38 единиц техники. Фактов обнаружения нефтепродуктов за прошедшие сутки не выявлено. С начала работ обследовано, в том числе повторно, 1 012 километров береговой линии. Собрано и вывезено более 226 тонн загрязненного песка и грунта. Очищено более 44 километров береговой линии, уточнили в МЧС.

Напомним, утром 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По предварительным оценкам, в море попало порядка 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Темрюкского района Кубани и Анапы. Выбросы мазута на берег зафиксированы и в Крыму, но в меньшем масштабе. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание.

В Краснодарском крае и в Крыму действует режим ЧС.

Краснодар, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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