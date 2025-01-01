Водители, оставившие место ДТП, должны будут пройти геномную регистрацию

Водители, оставившие место ДТП или управляющие автомобилем в состоянии алкогольного опьянения без прав, с 1 января должны будут пройти обязательную геномную регистрацию, данные которой будут внесены в базы российских правоохранителей. Это следует из закона, отдельные положения которого вступили в силу, сообщает ТАСС.

Согласно его нормам, необходимость проходить обязательную геномную регистрацию распространяется также на лиц, подвергнутых административному аресту по статьям КоАП РФ.

В 2023 году был расширен перечень тех, кто подлежит обязательной геномной регистрации (сбору ДНК). Ранее она была обязательна только для приговоренных к лишению свободы за тяжкие или особо тяжкие преступления, за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также для неустановленных лиц, биологический материал которых изъят в ходе следственных действий. Вступившие в 2024 году новые нормы установили, что обязательный сбор и регистрация ДНК распространяются на всех приговоренных к лишению свободы, а также на подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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