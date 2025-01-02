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Четверг, 2 января 2025, 12:07 мск

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Над Белгородской областью сбиты четыре украинских беспилотника

Сегодня в период с 08:00 до 11:00 мск дежурными средствами российской ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

За минувшие сутки, как уточнил глава региона Вячеслав Гладков, над Белгородской областью было сбито почти 30 беспилотников. При этом Грайворонский и Шебекинские районы подвергались обстрелам. Четверым местным жителям потребовалась медицинская помощь.

Белгород, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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