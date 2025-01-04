Мошенники придумали новые схемы обмана россиян

Мошенники взяли на вооружение новые схемы обмана: они направляют гражданам «вызовы» в полицию через мессенджеры или электронную почту в связи с подозрением в совершении «преступлений» и вызывают россиян для якобы участия в коллегии присяжных заседателей. Об этом сообщил руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.

По словам эксперта, злоумышленники от имени сотрудников силовых структур начали направлять гражданам якобы вызовы в правоохранительные или налоговые органы в связи с подозрением в соучастии в мнимом преступлении. К таким «вызовам» прикрепляют активные ссылки, переход по которым откроет мошенникам доступ к паролям от различных приложений, включая банковские, предупредил юрист в комментарии РИА «Новости».

Кроме того, злоумышленники могут присылать сообщения о том, что гражданин выбран для участия в коллегии присяжных заседателей. А за неявку обещают наступление административной и уголовной ответственности. Для отказа от этой обязанности, по словам Хаминского, мошенники также предлагают нажать на ссылку в вызове для указания причин невозможности участия в коллегии присяжных. Переход по ссылке предоставит мошенникам доступ к личным данным, в том числе к паролям от банковских приложений.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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