В Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ ранены два человека

ВСУ атаковали при помощи беспилотника движущийся легковой автомобиль в городе Шебекино Белгородской области. В результате удара ранены два мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, женщину с минно-взрывной травмой, баротравмой, осколочными ранениями рук и ног и мужчину с минно-взрывной травмой, баротравмой и множественными осколочными ранения головы и рук доставили в Шебекинскую ЦРБ. Врачи оценивают состояние раненых как средней степени тяжести.

Автомобиль сильно поврежден, добавил Гладков. На месте работают оперативные службы.

Напомним, ночью над Прохоровским районом Белгородской области сработала система ПВО, были сбиты несколько воздушных целей. При отражении воздушной атаки ВСУ в селе Прелестное, по данным губернатора, осколочное ранение получил один мирный житель. В районе повреждены два частных домовладения, легковой автомобиль и линии газо- и электроснабжения, уточнил Гладков.

Белгород, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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