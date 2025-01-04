При падении сбитых БПЛА в Воронеже повреждены несколько квартир

В Воронеже и пригороде силами противоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы нейтрализованы не менее пяти беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По его данным, никто не пострадал, однако несколько БПЛА упали на территорию жилых домов Левобережного района города. В ряде квартир повреждены окна, уточнил глава региона в тг-канале. На местах происшествий работают оперативные службы, добавил Гусев.

Минобороны РФ ранее сообщило об уничтожении 10 дронов ВСУ над четырьмя российскими регионами в период с 8:20 до 11:30 мск. По информации ведомства, пять БПЛА перехвачены в Воронежской области, три – в Ленинградской области, по одному – в Псковской и Курской областях.

Воронеж, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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