За ночь ПВО сбила 61 украинский беспилотник над Россией

Средства противоздушной обороны в ночь на воскресенье уничтожили 61 украинский беспилотник над регионами России, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, 37 БПЛА сбиты над территорией Ростовской области, 20 дронов нейтрализованы над Брянской областью. Еще два беспилотника уничтожены над Воронежской областью и по одному – над Белгородской и Орловской областями.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО ночью отразили в регионе массированную воздушную атаку. Беспилотники сбили в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах, уточнил он.

По словам Слюсаря, из-за падения обломков дронов в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района разбиты окна, посечены кровля и стены жилых домов. Также повреждения получили автомобили. Объем ущерба уточняется. По информации оперативных служб, никто из людей не пострадал, добавил врио губернатора.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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