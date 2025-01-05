СК возбудил дело после ДТП с автобусом в Карелии: число пострадавших выросло

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП с туристическим автобусом в Карелии. Авария расследуется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщило региональное управление СК РФ. По данным республиканского минздрава, число пострадавших в ДТП увеличилось до 14 человек. Ранее сообщалось о семи раненых.

Как уточнил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков, 10 пострадавших доставлены в Питкярантскую ЦРБ, двое из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации. «В Сортавальской ЦРБ помощь оказана четверым, двое из них госпитализированы, состояние средней тяжести», – рассказал глава минздрава.

ДТП произошло в Питкярантском районе на автомобильной дороге Ляскеля – Питкяранта. Автобус вылетел с трассы в кювет и опрокинулся. В нем находились 43 пассажира, в том числе четверо детей, и два водителя. Автобус следовал в горный парк «Рускеала». В результате аварии пострадали жители Москвы, Белгорода, Курска и Воронежа, у них переломы и травмы грудной клетки.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства ДТП. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Следственного управления СК РФ по региону.

Петрозаводск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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