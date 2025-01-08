Силы ПВО за ночь уничтожили 32 беспилотника ВСУ над регионами России

Средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 32 украинских беспилотника над семью российскими регионами и Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что 11 БПЛА уничтожено над Саратовской областью. По четыре дрона нейтрализовано над Курской и Ростовской областями. Еще по три беспилотника перехвачено над Белгородской и Брянской областями. Два беспилотника поразили над Краснодарским краем, один – над Волгоградской областью.

Еще четыре БПЛА силы ПВО уничтожили над акваторией Азовского моря.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об отражении массированной атаки беспилотников на Саратов и Энгельс. После падения обломков сбитых БПЛА на промышленный объект в Энгельсе возник пожар. По предварительной информации, никто не пострадал. На месте работают пожарные расчеты и экстренные службы. На предприятии развернут оперативный штаб. «На месте обсудили со специалистами ситуацию и план по ликвидации. Сил и средств для локализации пожара достаточно. На предприятии работают специалисты МЧС, областной службы спасения и другие профильные службы», – написал Бусаргин в тг-канале.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о сбитии пяти украинских беспилотников. Атака была отражена в Миллеровском, Чертковском и Азовском районах. По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет.

Об отсутствии пострадавших и разрушений после налета БПЛА сообщал и брянский губернатор Александр Богомаз.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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