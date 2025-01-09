На Кубани произошел пожар на газопроводе из-за атаки БПЛА

В результате ночной атаки дронов в Краснодарском крае поврежден газопровод. Обломки БПЛА также стали причиной разрушений в Белгороде. Пострадавших нет. Последствия налета устраняются.

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили 15 беспилотников, запущенных со стороны Украины. «Пять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, один – над территорией Брянской области и девять – над территорией Краснодарского края», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

В результате падения обломков в станице Петровской Славянского района Краснодарского края произошел пожар на газопроводе, а также были повреждены кровля и окна частного дома. «Пострадавших нет, расселение не требуется. На месте задействованы экстренные и специальные службы. Поручил главе муниципалитета Роману Синяговскому помочь жителям с восстановлением поврежденного имущества», – сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков ночью сообщал, что обломки сбитого дрона ВСУ упали на многоквартирный дом в Белгороде и пробили кровлю. Также в одной квартире был поврежден потолок. Кроме того, обломки беспилотника повредили автомобиль в селе Крутой Лог.

Губернатор Брянской области Александ Богомаз сообщил, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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