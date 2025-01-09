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Четверг, 9 января 2025, 15:57 мск

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В России новогодние праздники в пожарах и ЧП на воде погибли более 300 человек

В новогодние праздники в России произошли несколько тысяч пожаров и десятки происшествий на воде, в которых погибли более 300 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«Пожарно-спасательные подразделения привлекались к ликвидации более 6,7 тыс. пожаров, на которых были спасены более 1 тыс. человек. 294 человека погибли», – говорится в сообщении. При этом число пожаров по сравнению с прошлым годом снизилось.

Кроме того, на водных объектах случилось 33 инцидента, где жертвами стали 24 человека, из них 18 провалились под лед. Сотрудники МЧС спасли 47 человек.

В ведомстве добавили, что спасатели продолжают следить за 3,3 тыс. возможных мест массового выхода на лед.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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