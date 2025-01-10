Жителя ДНР задержали за финансирование украинской армии

Сотрудники ФСБ задержали жителя Енакиево в Донецкой народной республике по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает Штаб обороны ДНР.

По данным регионального управления ФСБ, задержанный неоднократно переводил деньги на электронные счета, используемые для финансирования ВСУ.

Следственное подразделение УФСБ возбудило уголовное дело по ст. 275 УК России (госизмена).

Накануне в Херсонской области задержали 18-летнюю местную жительницу, гражданку России, за сбор и передачу информации о российских войсках Украине. Девушка стала фигуранткой уголовного дела о госизмене.

Донецк, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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