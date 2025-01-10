Спецслужбы РФ выявили более сотни нелегальных оружейников

В России выявили и пресекли деятельность 109 нелегальных оружейников в 40 регионах. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 109 жителей из 40 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», – говорится в сообщении.

Следственные действия проходили в Москве, ДНР, республиках Адыгея, Коми, Саха (Якутия), Тыва, Хакасия, Краснодарском, Красноярском, Приморском и Ставропольском краях, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Запорожской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Курганской, Московской, Новгородской, Новосибирской, Нижегородской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской, Тверской, Томской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Херсонской, Челябинской и Ярославской областях.

Силовики изъяли 355 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, 35 кг пороха и тротила, а также противопехотные и противотанковые мины, гранаты и более 94 тысяч патронов различного калибра.

«Прекращена деятельность 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов», – добавили в ЦОС.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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