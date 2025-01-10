В Курске подросток с молотком ворвался в школу

В Курске вооруженный молотком подросток ворвался в школу. По предварительным данным, пострадавших нет. Хулигана удалось задержать.

16-летний юноша ворвался в здание школы №54. Злоумышленник закрыл лицо балаклавой и разбил молотком несколько дверей и окон, а затем скрылся. При этом он оставил на территории учебного учреждения сумку с ножами и жидкостью для розжига.

Охранник школы не смог задержать подростка и вызвал правоохранителей. В результате нападения никто не пострадал.

Подозреваемого задержали оперативники. Им оказался бывший ученик этой школы. Предположительно, он решился на нападение из-за конфликта с одной из учениц.

Курск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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