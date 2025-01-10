Против напавшего на школу в Курске подростка возбудили дело. В городе проверят охрану учебных заведений

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении подростка, который утром в пятницу напал на одну из школ в Курске. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Курской области.

«В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, а также неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По версии следствия, утром 10 января 16-летний подросток, находясь в непосредственной близости от школы №54 Курска, разбил молотком стекла припаркованного рядом автомобиля. Затем он ворвался в здание школы, разбив стекла входной двери, после чего скрылся. При этом злоумышленник оставил на территории учебного учреждения сумку с ножами и жидкостью для розжига. «По предварительным данным, подросток планировал устроить пожар. Мотивы его поступка неизвестны», – отметили в СКР. Пострадавших в результате нападения нет, уточнили в ведомстве.

Сотрудники полиции оперативно установили личность напавшего на школу подростка. Вскоре его задержали в 4 км на территории дачного массива СНТ «Мичуринец», уточнил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Им оказался бывший ученик этой школы №54. По предварительным данным, он решился на нападение из-за конфликта с одной из учениц. В поле зрения психологов и полиции он никогда прежде не попадал.

Хинштейн также сообщил, что Росгвардия, региональные главки МВД и МЧС проведут проверку обеспечения безопасности всех школ Курска после ЧП в школе №54. Также будет проверена работа ЧОП «Содействие», с которым заключены договоры на охрану этой и других школ Курска. Как отметил Хинштейн, дежуривший на входе охранник «почему-то не смог остановить» ворвавшегося в школу подростку. Прибыв на место инцидента, врио главы региона переговорил с самим охранником, но тот, по его словам, «толком не смог ответить» на вопросы. Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии прибыл на место ровно через четыре минуты после того, как охранник нажал кнопку тревожной сигнализации, но к тому моменту подросток успел сбежать, указал врио губернатора.

«Из случившегося обязательно будут сделаны серьезные выводы, чтобы ничего подобного больше никогда не повторилось», – написал Хинштейн в тг-канале.

Курск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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