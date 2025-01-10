Силы ПВО сбили украинские беспилотники над двумя регионами России

Сегодня в период с 12:00 до 16:00 мск вооруженные формирования Украины устроили очередную атаку на регионы России с помощью беспилотников.

Как сообщает министерство обороны РФ, дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Брянской областей.

Глава Брянской области Александр Богомаз со своей стороны уточнил, что пострадавших и разрушений нет. «Оперативные и экстренные службы работают на месте», – добавил он.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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