Силы ПВО сбили украинские беспилотники над двумя регионами России

Сегодня в период с 12:00 до 16:00 мск вооруженные формирования Украины устроили очередную атаку на регионы России с помощью беспилотников.
Как сообщает министерство обороны РФ, дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Брянской областей.
Глава Брянской области Александр Богомаз со своей стороны уточнил, что пострадавших и разрушений нет. «Оперативные и экстренные службы работают на месте», – добавил он.
Москва, Светлана Антонова
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