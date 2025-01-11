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Суббота, 11 января 2025, 13:07 мск

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В результате украинской атаки по Тамбову пострадали 7 человек

В результате ночной атаки украинских беспилотников на жилые дома в Тамбове пострадали семь местных жителей. Как сообщил врио губернатора региона Евгений Первышов, госпитализация не потребовалась.

«По уточненной информации, пострадавших семеро – у троих порезы от осколков разбившихся окон, ещё четверо пожаловались на повышенное давление. Всем оказана необходимая помощь, госпитализация не потребовалась», – уточнил глава Тамбовской области в телеграм-канале.

По его словам, в двух пятиэтажных домах выбиты окна и повреждены балконы. «В ближайшее время все повреждения будут устранены, этим занимается рабочая группа при администрации города. Окажем необходимую поддержку со стороны областного бюджета», – заверил Первышов.

Тамбов, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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