Разлив мазута с танкера «Волгонефть» у береговой линии локализован

Разлив мазута у береговой линии, где сел на мель потерпевший крушение танкер «Волгонефть» и произошла утечка нефтепродуктов из кормовой части судна, локализован. Как сообщил Оперативный штаб Краснодарского края, с места ЧП в районе мыса Панагия уже вывезли 43 самосвала с собранным мазутом.

«Разлив у береговой линии локализован вдоль берега на протяжении порядка 300 метров и шириной до 5 метров – площадью порядка 2,8 тыс. квадратных метров», – уточнили в Оперштабе.

В то же время в ночь на 11 января из порта Новороссийска к мысу Панагия вышел специальный плавучий кран Морспасслужбы с баржой для выполнения работ по сбору нефтепродуктов со стороны моря. В настоящий момент его готовят к работе.

На месте ЧП в круглосуточном режиме работают около 100 человек и более 30 единиц техники.

Накануне Минтранс России сообщал, что нефтепродукты из кормовой части танкера разлились в акватории со стороны берега на площади около 2,8 тысячи кв м.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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