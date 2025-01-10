С выброшенного на мель на Кубани танкера начал вытекать мазут

Мониторинговые группы обнаружили утечку нефтепродуктов с кормовой части танкера «Волганефть-239», которую выбросило на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края. Об этом сообщает региональный оперштаб.

«В настоящий момент неизвестно, каков масштаб повреждений. На судне находятся специалисты Морспасслужбы, которые должны это установить», – говорится в сообщении. Принимаются меры по локализации разлива мазута.

В Минтрансе РФ уточнили, что нефтепродукты разлились в акватории со стороны берега на площади около 2,8 тыс. кв. м. Мазутное пятно локализуют с помощью боновых заграждений, а затем уберут с морской поверхности биосорбентом. «В район направлены пять судов, а также береговая спасательная служба с оборудованием и спецтехникой. Под водой кормовую часть танкера дополнительно осматривают водолазы», – сообщили в ведомстве.

Напомним, утром 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По уточненным данным, в море попало около 2,4 тыс. тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Темрюкского района Кубани и Анапы. Выбросы мазута на берег зафиксированы также в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание. На Кубани, в Крыму и Севастополе действуют режимы ЧС.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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