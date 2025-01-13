Два человека ранены при атаке дрона на автомобиль в Курской области

Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Беловском районе Курской области. В результате удара дрона находившиеся в машине супруги-пенсионеры получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Автомобиль подвергся атаке ВСУ на дороге между селом Белица и деревней Гирьи. У пострадавшего мужчины 1950 года рождения осколочные ранения руки, его жена 1951 года рождения получила множественные осколочные ранения груди и ног, уточнил врио главы области.

На месте супругам оказали первую помощь, сейчас их экстренно везут в Курскую областную клиническую больницу для дальнейшего обследования и лечения, добавил Хинштейн.

Курск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube