Два человека ранены при атаке дрона на автомобиль в Курской области

Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Беловском районе Курской области. В результате удара дрона находившиеся в машине супруги-пенсионеры получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Автомобиль подвергся атаке ВСУ на дороге между селом Белица и деревней Гирьи. У пострадавшего мужчины 1950 года рождения осколочные ранения руки, его жена 1951 года рождения получила множественные осколочные ранения груди и ног, уточнил врио главы области.
На месте супругам оказали первую помощь, сейчас их экстренно везут в Курскую областную клиническую больницу для дальнейшего обследования и лечения, добавил Хинштейн.
Курск, Наталья Петрова
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