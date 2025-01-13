В Туле произошел пожар в военном госпитале

В Туле горит военный госпиталь. По предварительным данным, пострадавших нет.

Пожар произошел в здании на улице Советской. Медицинское учреждение относится к 39 Отдельному медицинскому отряду ВДВ, сообщает телеграм-канал «112». Огонь распространился на площади около 1 тысячи квадратных метров.

Из здания эвакуировали 57 человек. Данных о пострадавших не поступало.

Движение транспорта на улице Советской частично перекрыто. На месте работают несколько пожарных расчетов.

Предположительно, причиной пожара стала неисправность электропроводки.

Тула, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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