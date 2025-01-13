Атака беспилотников на Белгородскую область: три человека получили ранения, в том числе годовалый ребенок

В результате атак украинских беспилотников в Белгородской области ранения получили две женщины и годовалый ребенок. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в селе Зозули Борисовского района в результате атаки дрона-камикадзе на автомобиль ранены женщина и её годовалый ребёнок. «Бригады СМП доставляют пострадавших в медицинские учреждения города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство посечено осколками», – уточнил Гладков.

Вместе с тем, как отметил губернатор, также в городскую больницу №2 Белгорода самостоятельно обратилась женщина, получившая ранение сегодня в результате атаки беспилотника на частный дом в селе Лозовое Белгородского района.

«У пострадавшей диагностировали минно-взрывную травму. От предложенной госпитализации она отказалась, лечение продолжит амбулаторно», – пояснил Гладков.

«Информация о последствиях уточняется», – добавил глава Белгородской области.

Белгород, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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