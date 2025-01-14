Два промпредприятия в Саратове и Энгельсе повреждены из-за атаки БПЛА

Два промышленных предприятия в Саратове и Энгельсе получили повреждения после массированной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Сегодня Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА. Средствами ПВО ликвидировано большое количество целей», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате налета дронов есть повреждения на двух промышленных предприятиях в обоих атакованных городах. Экстренные службы занимаются ликвидацией пожара на предприятии в Энгельсе, позднее уточнил Бусаргин.

По предварительным данным, при атаках БПЛА, отметил глава региона, никто не пострадал.

Ранее губернатор сообщал, что в результате атаки БПЛА повреждено одно из промышленных предприятий Энгельса. Школы Саратова и Энгельса временно перешли на дистанционное обучение из-за атаки дронов ВСУ.

Саратов, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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