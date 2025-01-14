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Вторник, 14 января 2025, 09:56 мск

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Террорист собирался отравить работников машиностроительного завода химикатами

В Ярославской области задержали мужчину, подозреваемого в подготовке теракта. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.

«ФСБ предотвращен планировавшийся спецслужбами Украины террористический акт с применением токсичных химических веществ для отравления работников одного из оборонно-промышленных предприятий в Ярославской области», – говорится в сообщении.

По данным ФСБ, мужчину завербовали украинские спецслужбы, представители которых связывались с ним с помощью мессенджеров. Кураторы управляли действиями злоумышленника, а также организовали тайник, в который положили две емкости с химическими веществами, вызывающими ожоги дыхательных путей и способные вызвать смерть пострадавшего. Завербованный россиянин забрал химикаты из тайника и планировал залить их в воздуховоды автомобилей сотрудников предприятия.

В ФСБ напомнили, что это не первый случай, когда киевский режим пытается применить отправляющие вещества в террористических операциях на территории РФ. Так осенью 2023 года агент Службы безопасности Украины (СБУ) передал отравленные кондитерские изделия и напитки на праздник в честь юбилея выпуска Армавирского высшего военного авиационного училища.

Кроме того, в феврале 2024 года были задержаны четверо россиян. Они пытались добавить высокотоксичный химикат в продукты, которые планировалось отправить участвующим в спецоперации российским военным как гуманитарную помощь.

Ярославль, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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