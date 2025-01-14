Житель Шебекино получил ранения в результате обстрела ВСУ

Сегодня в Белгородской области под обстрел ВСУ попал город Шебекино, в результате чего ранения получил местный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавшего в тяжёлом состоянии доставили в Шебекинскую центральную районную больницу попутным транспортом. «У мужчины диагностировали проникающее ранение брюшной полости и осколочные ранения рук и ног. Сейчас врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь», – уточнил Гладков.

Губернатор также отметил, что в результате прилёта снаряда повреждено остекление в жилом доме и гараже, также осколками посечён забор.

«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте», – добавил Гладков.

Белгород, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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