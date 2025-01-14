российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 14 января 2025, 19:09 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Житель Шебекино получил ранения в результате обстрела ВСУ

Сегодня в Белгородской области под обстрел ВСУ попал город Шебекино, в результате чего ранения получил местный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавшего в тяжёлом состоянии доставили в Шебекинскую центральную районную больницу попутным транспортом. «У мужчины диагностировали проникающее ранение брюшной полости и осколочные ранения рук и ног. Сейчас врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь», – уточнил Гладков.

Губернатор также отметил, что в результате прилёта снаряда повреждено остекление в жилом доме и гараже, также осколками посечён забор.

«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте», – добавил Гладков.

Белгород, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

Зеленский заявил о нехватке оружия у ВСУ / Над Нескучным поднят российский флаг (ВИДЕО) / Украина как государство рискует прекратить существование в 2025 году – Патрушев / Армия России ликвидировала 460 боевиков и подбила 3 танка ВСУ в Курской области / Террорист собирался отравить работников машиностроительного завода химикатами / Киев не может вести переговоры о мире с позиции силы – генсек НАТО / Пентагон признал успехи российской армии / Премьер-министр Словакии пригласил Зеленского на газовые переговоры

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,