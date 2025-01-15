После атаки украинского дрона ранена жительница Белгородской области

В Белгородской области мирная жительница ранена из-за атаки украинского дрона-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
FPV-дрон атаковал село Отрадное Белгородского района. В результате удара женщина получила баротравму и осколочные ранения плеча и ноги, уточнил Гладков. Пострадавшая госпитализирована, ей оказывается вся необходимая помощь
«Последствия [атаки] уточняются. Оперативные службы работают на месте», – написал губернатор в тг-канале.
Белгород, Наталья Петрова
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