После атаки украинского дрона ранена жительница Белгородской области

В Белгородской области мирная жительница ранена из-за атаки украинского дрона-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

FPV-дрон атаковал село Отрадное Белгородского района. В результате удара женщина получила баротравму и осколочные ранения плеча и ноги, уточнил Гладков. Пострадавшая госпитализирована, ей оказывается вся необходимая помощь

«Последствия [атаки] уточняются. Оперативные службы работают на месте», – написал губернатор в тг-канале.

Белгород, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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