На Смоленской АЭС начальники оплатили незавершенный ремонт и стали фигурантами уголовного дела

Правоохранители задержали заместителя директора Смоленской АЭС и его предшественника по делу о превышении должностных полномочий. Фигуранты оплатили незавершенный ремонт, чтобы успеть «освоить» выделенные деньги.
Как сообщает управление ФСБ по региону, подозреваемые предложили главе фирмы-подрядчика оплатить еще не выполненные работы. Был подписан акт приемки работ, фирма получила более 3 млн рублей, передает РБК.
Таким образом фигуранты решили «освоить» выделенные на реконструкцию станции средства «в установленные сроки», но реконструкция так и не была проведена.
В отношении нынешнего и бывшего замдиректора возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий, гендиректор подрядной организации подозревается в пособничестве.
Смоленск, Зоя Осколкова
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