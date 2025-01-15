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Среда, 15 января 2025, 16:08 мск

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На Смоленской АЭС начальники оплатили незавершенный ремонт и стали фигурантами уголовного дела

Фото: телеграм-канал Смоленской АЭС

Правоохранители задержали заместителя директора Смоленской АЭС и его предшественника по делу о превышении должностных полномочий. Фигуранты оплатили незавершенный ремонт, чтобы успеть «освоить» выделенные деньги.

Как сообщает управление ФСБ по региону, подозреваемые предложили главе фирмы-подрядчика оплатить еще не выполненные работы. Был подписан акт приемки работ, фирма получила более 3 млн рублей, передает РБК.

Таким образом фигуранты решили «освоить» выделенные на реконструкцию станции средства «в установленные сроки», но реконструкция так и не была проведена.

В отношении нынешнего и бывшего замдиректора возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий, гендиректор подрядной организации подозревается в пособничестве.

Смоленск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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